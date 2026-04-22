ジャーナリストの鈴木エイト氏をネット上で侮辱したとして侮辱罪に問われている旧統一教会顧問弁護士の中山達樹被告の初公判が２２日、東京地裁で開かれた。起訴状によると中山被告は２０２３年８月に「川塵録」と題するブログで鈴木氏に対して侮辱文言を投稿。インターネット利用する不特定多数の者がアクセスすれば自由に投稿を閲覧できる状態にして侮辱したという。公判後、鈴木氏と弁護人が司法記者クラブで会見を行った