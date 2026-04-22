東京都の公式Xが2026年4月21日に公開した「AI都知事ユリコ」がネット上で注目を集めている。「小池都知事のAIアバターが誕生しました」東京都公式Xは「AI都知事ユリコ、誕生」と切り出し、「都政情報をタイムリーに知事の声で届ける『Yuriko's Voice』！」「小池都知事のAIアバターが誕生しました」と報告。また、「その名は『AI都知事ユリコ』」として、小池百合子東京都知事をモデルにした音声つきAIアバターの動画を公開した。