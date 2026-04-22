欧州株先物は下落、停戦無期限延長で海峡封鎖長期化へ 欧州株先物は下落、FTSE100とユーロストック50は0.3%安。 トランプ米大統領がイラン停戦延長を発表、新たな期限について言及しなかったことから、事実上無期限となる。その間、ホルムズ海峡は封鎖されたままだ。 海峡封鎖による原油高・インフレ加速が懸念され欧州株先物は下落。一方、米株先物は堅調。