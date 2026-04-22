◆米大リーグジャイアンツ３―１ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャースが２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に敗れ、連勝はならなかった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２三振の内容で、連続試合出塁記録をアジア最長、球団史上２位タイとなる「５３」に伸ばした。投げては先発・山本由伸投手（２７）が初回に３点を失いながら