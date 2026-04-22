仏俳優ジャン・レノが２２日、都内でソロパフォーマンス「らくだ」（５月１０日から東京・東京芸術劇場シアターウエストほか）の上演を記念した会見を行った。自叙伝的な舞台作品で、レノのひとり舞台になる。公演の舞台として日本を選んだ理由を問われると「２５年来、日本との付き合いがあり愛情がある。子供たちに伝えたい、それと同時にお客さんに伝えたい。日本でやりたいということは明白だった」と語った。来日期間中