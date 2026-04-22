ＬＩＮＥでできる式場探し「トキハナ」を運営する株式会社トキハナは、結婚式を実施した２０〜３０代の主催者および参列者３７０人を対象に、近年注目されている新たな価値観の指標である「メンタルパフォーマンス」について４月１０日から１３日までインターネット調査を実施した。結婚式を実施した男女２１８人に自身の結婚式のメンタルパフォーマンスについて質問したところ、主催者の８３．０％が「自身の結婚式のメンタル