食べ物で疲れを完全回復させることはできませんが、食事を工夫することで疲労回復を加速させられます。そこで、管理栄養士が疲労回復のおすすめメニューを解説します。 疲労回復には豚肉×お酢 豚肉にはビタミンＢ1が含まれています。ビタミンＢ1が不足すると、糖質からエネルギーをうまくつくり出すことができず、体の細胞がエネルギー不足の状態になってしまい、疲れやすくなるといわれます。また、お酢に含まれるクエン酸は疲