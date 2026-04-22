関西で活躍するフリーアナウンサー・タレントの桑原征平（81）が、22日放送のABCラジオ『桑原征平 粋も甘いも』（毎週水曜正午）に出演し、左手親指を骨折したことを明かした。【写真】桑原征平、包帯巻いた痛々しい姿番組アシスタントの桂紗綾アナウンサーが、放送開始前に自身のXで「えらいこっちゃー!!!征平さん、左手骨折だそうで痛々しい」「でも変わらずお口は達者ですよ!!」と左手に包帯を巻いた桑原との2ショットを