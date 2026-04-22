俳優の水野真紀（56）は22日、自身のインスタグラムを更新。MBSで放送されている冠番組『水野真紀の魔法のレストラン』の元チーフプロデューサー・本郷義浩さんが亡くなったことを受けて、故人を偲んだ。【写真】「佇まいから美しく絶対にイケメンな息子さんですね」水野真紀＆20歳息子の2ショット水野は「この4月に、放送26年目に入った『魔法のレストラン』（MBS毎日放送水曜19時〜）2001年に番組を立ち上げてくださったプ