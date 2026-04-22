27歳の人気モデルが婚活アドバイザーとの面談に臨み、男性の理想のタイプと、過去の壮絶な体験を明かす場面があった。【映像】「借金した父が私からもお金を…」 27歳モデルが涙4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プロ