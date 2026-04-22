タレントの中川杏奈（３９）が、ＳＮＳで所属事務所退所を報告した。１２日に「ご報告です」と題して「２０２６年３月３１日をもって、これまでお世話になっていた所属事務所スカイコーポレションを離れることになりました。」と記した。さらに「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そしていつも応援してくれている皆さま、すべてのご縁に心から感謝しています。これからはフリーとして、自分らしく一つひとつのお仕事に