【探究学習プログラム 第1弾】 7月～ 実施 場所：東京都品川区「青稜中学校・高等学校」 センサーを搭載した「T-Pen」 ゼブラは、SUN Reality（サンリアリティ）と協業して、全国の中学校と高校向けの探究学習プログラムの提供を開始することを発表し、その第1弾として東京都品川区にある青稜中学校・高等学校で7月より授業を開始する。 なお、青稜高等学校は202