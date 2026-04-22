◆■激闘を制し安堵の一言 「大きいですね」 その第一声には、安堵感と失いかけていた自信を取り戻した手応えがにじんでいた。 4月19日に行われたB1第33節のGame2、長崎ヴェルカはオーバータイムの末に勝利を収めた。立ち上がりからホームの茨城ロボッツに次々と3ポイントシュートを決められ、第4クォーターを前に13点ビハインドと劣勢を強いられた。 しかし、熊谷航が