Amazonは4月22日、NBA公式認定モデルとなる「Echo Dot NBA公式認定エディション」を日本で発売した。価格は1万980円（税込）で、同日よりAmazon.co.jpで販売および出荷を開始している。 本製品は、音声アシスタント「Alexa」を搭載したスマートスピーカー「Echo Dot」の特別仕様モデルで、NBAおよび各チームのロゴをあしらったデザインが特徴。ラインナップはNBAロゴのほか、ロサンゼルス・レイカ