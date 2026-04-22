現地時間4月21日。河村勇輝が2ウェイ契約で所属するシカゴ・ブルズは、ビリー・ドノバンHC（ヘッドコーチ）が指揮官を辞任したことを発表した。 今シーズンのブルズは、31勝51敗でイースタン・カンファレンス12位となり、4シーズン続けてプレーオフ出場を逃がした。バスケットボール運営部社長兼CEOのマイケル・ラインズドルフは、シーズン終盤にバスケットボール