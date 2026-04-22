アズジェントがストップ高となる前営業日比１００円高の６８７円に買われた。同社は２１日の取引終了後、英ＡＩセキュリティースタートアップのＨＩＲＵＮＤＯＡＩ（ヒルンドＡＩ）と提携し、生成ＡＩに向けた同社の「マシンアンラーニング」技術を５月中旬より国内で提供すると発表。これを材料視した買いが集まったようだ。 事実に基づかない情報を生成するハルシネーションが企業活動のリスク