午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２０５、値下がり銘柄数は１３３７、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは情報・通信、鉱業のみ。値下がりで目立つのは繊維、卸売、不動産、水産・農林、ゴム製品、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS