韓国で「悪霊払い」を理由に姪を炭火で殺害した80代女性の巫俗人（シャーマン）が、控訴審で減刑された。【関連】「悪霊払い」で姪殺害→遺族も精神的支配…80代シャーマンの蛮行ソウル高裁・仁川（インチョン）院外裁判部・刑事1部（チョン・スンギュ部長判事）は4月21日に開かれた控訴審の判決公判で、殺人容疑で起訴された80代の巫俗人シム氏に無期懲役を言い渡した一審判決を破棄し、罪名を傷害致死に変更して懲役7年を言い渡