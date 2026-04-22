名古屋銀行 [東証Ｐ] が4月22日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の268億円→280億円(前の期は208億円)に4.5％上方修正し、増益率が28.2％増→34.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の140億円→152億円(前年同期は105億円)に8.5％増額し、