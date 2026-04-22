22日14時現在の日経平均株価は前日比79.78円（-0.13％）安の5万9269.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は205、値下がりは1337、変わらずは27と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は148.03円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が56.32円、コナミＧ が21.79円、信越化 が15.42円、豊田通商 が15.39円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を264