2026年4月20日、韓国・デジタルタイムズによると、韓国内の外国人移住者、難民支援団体が「原油高被害支援金」の支給対象を移住労働者や留学生などにも拡大することを政府に要求した。記事によると、原油高被害支援金は、政府が原油高、ウォン安などによる国民の負担を軽減するため、所得下位70％の国民に支給する。第1次として27日から国民基礎生活保障受給者、次上位階層、一人親世帯を対象に支給を始める。第2次は第1次の申請を