4月15日に開催された第13回中国ネット視聴大会で、中国の動画配信大手である騰訊視頻（テンセントビデオ）と愛奇芸（iQIYI）は、AI長編ドラマの実用化に向けて前向きな見解を示しました。テンセントは、全編AI制作による十数話の長編ドラマと90分間の劇場版映画の制作を同時に制作しており、今年の第3四半期には公開できる見通しだと明らかにしました。一方、iQIYIは、AIによる長編作品の生成ついては「すでに技術的な障害はない」