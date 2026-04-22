タレントの松本明子（60）が、20日放送のTBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金後1：55）に生出演。「左足関節脱臼骨折」から復帰を果たした。【写真】役に立つと絶賛！松本明子と愛車冒頭で、石井亮次アナから「松本明子さんが、3週間ぶりに復帰」と向けられた松本は「すみません。もう…ご心配、ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」と謝罪した。骨折時の状況については「時は4月2日でございまし