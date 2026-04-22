◇ファーム・リーグ巨人―西武（2026年4月22日ジャイアンツタウンスタジアム）ファーム・リーグの西武戦に出場していた巨人の育成ドラフト5位・知念大成外野手が3回表の守備で負傷し、担架で運ばれた。3回1死一、二塁で相手4番・中村の強烈な打球が左翼を守る知念を襲った。背走しながら懸命に右手を伸ばして捕球したが、勢いそのままにフェンスに激突。頭などを打ちその場に倒れ込むと球場は騒然となった。その後、担架