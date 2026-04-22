シンガーソングライターのコレサワが21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。人気芸人との意外な共通点が明らかになった。2017年にリリースした「たばこ」は失恋後の切ない心情をリアルな日常描写で綴った、コレサワの代表的な失恋ソング。「実体験なんですよ」と語りだした。「バイト先の先輩で、初めてたばこを吸う彼と付き合った」と回想。似顔絵を披露して「目がくりくりだった」と懐か