お笑いコンビ、マシンガンズの滝沢秀一（49）が22日、自身のXを更新。首相官邸の公式ホームページ内にある「ご意見募集」コーナーを紹介した。最近、SNS上などでは高市早苗首相や高市政権の外交や財政政策、首相としての資質やスタンス、先が見えない石油やナフサ不足問題対策、さまざまな疑惑報道などについて凄まじい数の意見が渦巻く事態になっている。そうした状況をうけてか、滝沢は「発信はいいが、SNSでの議論は分断、見た