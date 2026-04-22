Image: Astract Japan LLC こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。圧縮パック自体は定番のトラベルアイテムですが、掃除機での吸引や体重をかけて空気を抜くのが面倒ですよね。そんな手間をサクッと解決してくれるのが電動ポンプ内蔵型。今回はその中から、大容量で中身も見やすい「AIRFLAT（エアフラット）」をピックアップしてみました。おトクな先