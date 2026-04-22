Image: Huawei ファーウェイが自社初となるカメラ搭載型のスマートグラスを発表しました。搭載カメラは12MP。カメラ機能、バッテリー、重さファーウェイはすでにスマートグラスの展開をしているものの、今まではカメラなし、オープにヤー型イヤホンに似たオーディオグラスよりでした。それが、今回初めてカメラを搭載。ユーザーは、自分の視点での画像や動画の撮影が可能。翻訳機能や音声ア