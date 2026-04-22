東北地方に引き続き、札幌や函館など、北海道でも平年よりかなり早い桜シーズンが到来しています。この先、道内では平年よりかなり早い開花と満開になる所が多く、過去最早での開花と満開になるところもあるでしょう。24日には室蘭で、29日には留萌で開花し、5月4日には稚内と釧路で開花する見込みで、ゴールデンウィーク中に続々と満開を迎えるでしょう。北海道の開花と満開北海道では、4月13日に松前町で開花し、今年も早い春の