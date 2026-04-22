記事ポイント物流DXと安全対策の専門展示会2026年5月27日から3日間開催60社以上の出展と多彩なセミナー運輸・物流業界の安全対策と業務効率化をテーマにした専門展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2026」が開催されます。会場は東京ビッグサイト 西3・4ホールで、会期は2026年5月27日から5月29日までの3日間です。参加は無料で、事前登録制となっています。 リックテレコム「運輸安全・物流DX EXPO 2026」 会期：2026