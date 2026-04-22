記事ポイントサウナコタンサッポロが、従業員5名以上の企業向け福利厚生プランを本格開始月額0円から10万円（税込）まで4プランを用意し、入館割引や無料入浴券を提供サウナやラウンジ、コワーキング、キッズスペースなど1日楽しめる設備も魅力北海道ホテル＆リゾートが運営する「サウナコタンサッポロ」で、企業向けの「福利厚生プラン」の提供が本格的にスタートします。対象は従業員5名以上の企業です。月額無料から導入でき、