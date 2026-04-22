OpenAIは日本時間の2026年4月22日(水)、ChatGPTの画像生成機能「ChatGPT Images 2.0」を正式リリースしました。ソフトウェアエンジニアのサイモン・ウィリソン氏がChatGPT Images 2.0やその他の画像生成AIを使って、世界中で大人気の絵本シリーズ『ウォーリーをさがせ！』っぽいイラストを再現した結果を報告しています。Where’s the raccoon with the ham radio? (ChatGPT Images 2.0)https://simonwillison.net/2026/Apr/21/gpt