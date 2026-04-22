記事ポイントレーマンから缶入りクッキーギフト「コフレトワール」が登場。2026年5月14日から全国百貨店やSM・GMS銘店売場で税込1,620円で発売。モネの「睡蓮」をあしらった缶に5種類の焼き菓子を詰め合わせた上品な一品。ブルボンの連結子会社であるレーマンから、缶入りクッキーギフト「コフレトワール」が登場します。2026年5月14日から全国で発売され、日常使いのカジュアルギフトにも選びやすい商品です。 レーマン「コ