長欠明けの福島民報杯で約２年９か月ぶりの勝利を挙げたサヴォーナ（牡６歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）は七夕賞（７月１２日、福島競馬場・芝２０００メートル）で重賞初制覇に挑む。阪神大賞典９着のファミリータイムは宝塚記念（６月１４日、阪神）へ。きさらぎ賞９着のショウナンガルフは２３日に帰厩し、予定通り日本ダービー（５月３１日、東京）に向かう。阪急杯６着のアルテヴェローチェは谷川岳Ｓ（５月１０日、