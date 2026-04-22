◆ファーム・リーグ巨人―西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が負傷し、担架に乗せられて退場した。「９番・左翼」で先発出場。３回の守備で中村の放った左翼後方の打球を好捕した際にフェンスに激突し、自力で起き上がることができなかった。