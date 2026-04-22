俳優のスビン、チャ・セジンらが出演する韓国BLドラマ『桃の花が咲きました』（全8話）が、5月6日0時よりFODで全話独占見放題配信される。【写真】『天気予報のような恋愛』シン･ジョンユ＆ウ･ジハンが再共演の作品同作は、突然訪れた“モテ期”に振り回されながらも、本当の恋を探していくピュアな主人公ユ・ドハの恋模様を描いた、BLロマンスコメディー。27歳にして恋愛未経験というドハが、戸惑いながらも一歩ずつ恋に向き