「ダイヤモンドバックス５−１１ホワイトソックス」（２１日、フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が「２番・一塁」で出場。４戦連発となる９号ソロを含め５打数３安打１打点１四球の活躍で、チームの連勝に貢献した。初回にサードへの内野安打を放ち、チームの初回４得点を演出すると、二回の第２打席では相手先発のケリーのチェンジアップを捉え、ライトスタンドに強烈な一発。４戦連発となる９号ソロ