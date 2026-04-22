キャスターの伊藤聡子氏が２２日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、警察官を名乗る詐欺電話がかかってきたことを告白。その電話が思わぬ方向に進んだことを明かし、スタジオを驚かせた。この日は急増しているニセ警察官の詐欺を特集。警察官を名乗る人物から電話がきて、詐欺に加担しているので逮捕状が出ている…などとニセの情報を伝えるというもの。番組コメンテーターの伊藤氏のもとにも静岡県警を名乗る人物から「土曜日のお昼