中国・北京で人型ロボットが参加するハーフマラソン大会が開かれ、驚くべきスピードで人間のランナーを追い抜く姿が注目を集めた。中国ではロボット開発が急速に進んだことから、家事や育児を支える家庭用ロボットの実用化も始まっている。ハーフマラソンで人間の世界記録上回る記者：ロボットが近づいてきました。ものすごいスピードです。人間よりも速いスピードで走っていきます。中国・北京で19日に行われたのは、人型ロボット