Lavtが、新曲「サイレン」を4月22日に配信リリース。また、同曲のMVを本日20時よりプレミア公開する。 （関連：レトロリロン、ワンマンツアーで描き切った『コレクションアローン』の本当の願い孤独と肯定へ向かう強靭な現在地） 本楽曲は、Lavtの現在地を映し出すと同時に、その先の広がりを感じさせるものに。遠距離恋愛の果てに終わった恋を、“別れ”そのものではなく、別れたあとも続いてしまう日