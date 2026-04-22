Anthropicが、AIコーディングアシスタント「Claude Code」を有料プランのうち上位プランにあたる「Max」のみ提供にするテストを一部で行っていることがわかりました。Anthropic just pulled Claude Code from the Pro plan.Pro users wanting it need Max now. $100/month minimum. 5x jump.I'm on Max 20x so I'm fine. Flagging for anyone on Pro who's about to find out.No announcement. Just a pricing page ed