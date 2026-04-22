◆米大リーグジャイアンツ３―１ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発。７回６安打３失点７奪三振と好投したが、今季２敗目（２勝）を喫した。初回に３点を先制されるも２回以降は立ち直り、開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は達成した。「初回に３０