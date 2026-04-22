BIGBANG（ビッグバン）メンバーSOL（37）が、9年ぶりにフルアルバムをリリースする。所属事務所のTHE BLACK LABELは20日、公式SNSで、SOLのソロで4枚目となるフルアルバム「QUINTESSENCE」のカバー画像を公開し「新アルバムは5月18日午後6時に音源が発売される」と発表した。韓国メディアのスポーツ京郷は22日「9年の長い沈黙を破ったSOLがついに帰還」のタイトルで「音楽的本質を探求した新しい正規アルバムで帰ってくる。華やか