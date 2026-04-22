◆米大リーグエンゼルス２―４ブルージェイズ（２１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・エンゼルス戦に「７番・三塁」で先発出場。４打数無安打１三振で２試合連続となるノーヒットに終わり、打率２割２厘となった。昨季ア・リーグを制したチームは３連勝となった。この日の岡本は４回２死一、二塁で打球速度１０３・７マイル