NASAが報道陣に公開した「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」＝21日、米メリーランド州（共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は21日、宇宙に大量に存在するものの正体が分かってないダークマター（暗黒物質）などを探る「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」を米東部メリーランド州のゴダード宇宙飛行センターで公開した。9月に南部フロリダ州から打ち上げる予定。NASAのアイザックマン長官は記者会見