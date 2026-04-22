歌舞伎俳優市川團十郎（48）が22日までにブログを更新。長女で、市川ぼたんとして活動する堀越麗禾（れいか、14）とディズニーランドを楽しんだことを報告した。團十郎は「麗禾と、夢の国」と記し、シンデレラ城を背景にした麗禾のショットを投稿した。続けて「私もディズニーワールド大好きなので、行きたいと言われると、嬉しいっす」と喜んだ。さらに「80分美女と野獣、、やっと乗れました」と麗禾とのツーショットをアップし