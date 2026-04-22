先日、運送業者の人が配送中に駐車違反になり、「今日の日当飛びました」「5分以内積み下ろしルールは適用しないと言われた」というSNSの投稿が話題となりました。 配達中は、数分程度は届け先前に駐車する必要があるため、簡単に違反になるのが納得いかないのも理解できます。本記事では、5分以内積み下ろしルールを解説し、SNSでの反応やルールが見直されるべきなのかなどを解説します。 運送