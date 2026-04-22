退職金やiDeCoは、受け取り方やタイミングによって税金のかかり方は大きく変わります。 特に、退職金とiDeCoを同じ時期にまとめて受け取ると、本来使えるはずの控除が十分に生かせず、結果として税負担が増えるケースがあるため注意が必要です。本記事では、退職金とiDeCoの税金の仕組みを整理しながら、損をしない受け取り方のポイントを分かりやすく解説します。 退職金とiDeCoは退職所得として扱われる