１２連敗のドロ沼メッツに?朗報?だ。メッツは２１日（日本時間２２日）の本拠地ツインズ戦も９回に勝ち越されて３―５と逆転負け。ＭＬＢ公式によると、球団ワースト史上６番目に長い１２敗目を喫し、７勝１６敗でＭＬＢの全体で最下位にまで落ちてしまった。３回にリンドアが２号３ランを放つも７回に追いつかれ、９回に守護神のウィリアムズが勝ち越し打と押し出し死球を与えて最悪の結末…。批判が集中するメンドーサ監督は