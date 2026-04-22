“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）がついに帰ってくる。9年ぶりの再結成のニュースで連日オンライン・オフラインを熱く盛り上げているなか、初のグループビジュアルを公開し、カムバックへの期待をさらに高めた。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?I.O.Iの3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』は、5月19日18時、各種オンライン音源サイトを通じて公開される。これに先立ち4月22日、I.O.Iの公式SNSを通じて、3